За неделю составили 24 протокола о нарушении самоизоляции

За минувшую неделю в Севастополе составлено 24 протокола о нарушении режима самоизоляции. Об этом на заседании правительства 13 апреля сообщил и.о.директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

— Соответствующие материалы направлены в суд. Судебных решений пока не принято, ожидаем на этой неделе, — сказал чиновник.

Он также доложил, что к пяти организованным ранее пунктам контроля добавлен еще один на ж/д вокзале.

— 36 человек сегодня прибыли на ж/д вокзал. Лиц, которые необходимо поместить в обсерватор, не было, — доложил руоковдитель ведомства.

По его информации, всего за сутки было проанкетировано на предмет прибытия в город 246 человек, количество въезжающих разительно уменьшилось, увеличилось количество автомобилей, разворачивающихся в обратном направлении после информации о необходимости прохождения обсервации.

— По состоянию на 12 апреля, 58 автомобилей покинули границы Севастополя, — продолжил доклад А.Краснокутский, добавив, что на сегодня в городе работает 17 мобильных групп, плюс 6 постов, которые укомплектованы добровольцами в сопровождении сотрудников одного из двух департаментов и сотрудника полиции.

— На этой неделе мы расширим количество патрульных групп до 27 и усилим контроль за въездом в город, — предупредил А.Краснокутский.