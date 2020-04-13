Вводят электронные пропуска с QR-кодом

Кто не получил бумажные пропуска для поездок на работу, должен заказать электронные. Об этом сообщили на аппаратном совещании в правительстве Севастополя 13 апреля, заверив, что бумажные пропуска, выданные ранее, сохраняют свою силу.

Как пояснила начальник Главного управления информатизации и связи Александра Осипова, пропуска не дадут сотрудникам, которые могут заниматься выполнением своих служебных обязанностей дистанционно. Например, бухгалтеры или юристы.

Оформить электронные пропуска можно на сайте правительства Севастополя covid.sev.gov.ru. Через единую систему идентификации РФ необходимо пройти авторизацию, после чего форма подачи заявки на всех сотрудников предприятия станет доступна. После положительного решения о выдаче пропусков на почту подателя заявки направят уникальные QR-коды для каждого сотрудника.

Электронные пропуска могут оформить и обладатели бумажных.