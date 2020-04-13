Военные химики вышли на дезинфекцию

Специалисты химзащиты Южного военного округа с привлечением 300 единиц техники за сутки провели спецобработку около 300 тысяч кв.метров территории городов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, сообщили в пресс-службе ЮВО.

«За сутки военные специалисты провели дезинфекцию более 300 тысяч кв.метров помещений городских медучреждений, территорий вокзалов, объектов промышленных предприятий и прилегающих к ним территорий <...> в зданиях и сооружениях заводов и предприятий в Астрахани, Махачкале, Буйнакске, Владикавказе, Ростове-на-Дону, Севастополе, Керчи и др.», — цитирует сообщение ТАСС.

Было задействовано около 300 единиц техники, и около 1,2 тысячи военнослужащих специально сформированных подразделений. Спецобработка проводится совместно с региональными силами МЧС. Используются авторазливочные станции АРС-14КМ и комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники ДКВ-1, мобильные отряды подразделений войск РХБЗ округа выполнят обеззараживание зданий и прилегающих объектов к местам скопления людей.

Справка

Станция АРС-14 предназначена для специальной обработки техники, участков местности и дорог, временного хранения и транспортирования воды и дегазирующих растворов, пылеподавления на местности, пожаротушения и создания аэрозольных завес. Двигаясь со скоростью 5 км/час, станция способна обрабатывать полосу местности шириной 5 м и длиной до 700 м.