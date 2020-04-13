В Севастополе еще один случай новой коронавирусной инфекции

У госпитализированной в больницу №4 с симптомами ОРВИ женщины подтвердился тест на коронавирус. На обсервацию отправят 20 медиков.

Об этом на заседании оперативного штаба 13 апреля сообщил врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

«У нас еще один подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Это женщина, которая была доставлена в городскую больницу №4 на Северной стороне, в палатное отделение, которое было определенно, как место, куда кладут больных с ОРВИ. В данной ситуации больные, которые находятся в этом отделении, по указанию были переведены в инфекционную больницу», — сообщил М.Развожаев.

Директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов уточнил, что девять пациентов перевезли в инфекционную больницу и порядка 20 человек медперсонала поместят в обсерватор в пансионат «Солнышко» на Каче.

Это пансионат для летнего отдыха и централизованного отопления там нет.

Напомним, что аналогичный случай на прошлой неделе был в больнице №3. Мужчину с симптомами острого респираторного заболевания, возвратившегося из Москвы, почему-то не отвезли в инфекционную больницу, а положили в обычную. Через несколько часов заболевшего перевели в профильное учреждение, а в больнице №3 пришлось вводить режим обсервации на 14 дней.

«По поводу маршрутизации пациентов необходимо провести служебное расследование. Я давал указание с легкими формами оставлять дома под медицинским наблюдением, в случае если ухудшается ситуация, всех переводим в инфекционную больницу или 9-ю больницу», — поручил М.Развожаев.