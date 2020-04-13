В Крыму ужесточают меры борьбы с распространением коронавируса

Дополнительные ограничения будут введены в Крыму с 14 апреля для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Об этом было доложено в ходе «Ежедневного доклада о ситуации по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым за прошедшие сутки».

С 14 апреля временно запрещено:

— вести работы вахтовым методом;

— посещение кладбищ, за исключением случаев обращения за оформлением услуг по погребению либо захоронению и участия в погребении либо захоронении;

— гражданам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания запрещается выходить из дома, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью.

Ограничения не распространяются на граждан в случае необходимости осуществления безотлагательных действий с личным присутствием, а также на руководителей и работников организаций, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, при наличии документа либо справки работодателя утвержденной формы.

В перечень предприятий, которым разрешено осуществление деятельности будут внесены организации и индивидуальные предприниматели выполняющие работы по строительству, модернизации, реконструкции и ремонту объектов производства, реализации и хранения сельскохозяйственной продукции, осуществляющие деятельность в сфере рыбодобычи, рыбопереработки, рыбоводными хозяйствами, производства и распространения СМИ, сообщила пресс-служба председателя Совета министров Республики Крым.

Среди граждан, находящихся на лечении в медицинских учреждениях в Республике Крым с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции, нет пациентов в состоянии тяжелой степени тяжести.

На утро 13 апреля подтвержден новый случай коронавирусной инфекции.

По результатам эпидемиологического расследования установлено, что заболевший в период с 25-го по 28 марта был в командировке в Москве. Вернувшись в Крым он обратился в медицинскую организацию в Красногвардейском районе с клиническими симптомами ОРВИ, при этом скрыл информацию о пребывании за пределами полуострова.

При ухудшении состояния мужчина обследован на новую коронавирусную инфекцию.

С учетом проведенного эпидемиологического расследования установлен круг контактных лиц из числа родственников и медицинских работников — их 14 человек.

Таким образом в Республике Крым зарегистрировано 32 случая новой коронавирусной инфекции, 23 из которых — завозные, девять случаев — местные.