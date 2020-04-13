Цены продолжают расти

На конец марта стоимость минимального набора продуктов питания на одного человека в среднем по Севастополю составила 4406,84 рубля, сообщает Крымстат. По сравнению с предыдущим месяцем она увеличилась на 4,6%. В феврале такой набор стоил 4214,16 рубля.

Выросла и стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг — величина потребительской корзины. Она составила 16381,58 рубля в расчете на одного человека. Это больше, чем в среднем по Южному федеральному округу (15312,82 рубля), но меньше, чем в среднем по России (16427,95 рубля). В феврале этот показатель в Севастополе был равен 16209,96 рубля.

Справка

Потребительская корзина — необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги.