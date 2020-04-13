Рекомендовано обучаться в оффлайн-режиме и соблюдать санитарные нормы

Такая рекомендация прозвучала в ходе аппаратного совещания в правительстве Севастополя 13 апреля, как результат анализа первых итогов перехода образовательных учреждений города на дистанционное обучение.

Как известно, начальный опыт, состоявшийся 6 апреля, не был удачным и показал неготовность системы образования к использованию электронного обучения по всей стране. Это же констатировала директор Департамента образования Севастополя Елена Богомолова.

— 6 апреля произошли большие сбои в работе всех интернет-порталов, это было не только в Севастополе, но и по всей стране. Дальше мы переключились на работу с различными средствами связи, по электронной почте, скайпу, группах «Вконтакте», «Вотсапе», «Вайбере» и т.д. Учитывая, что уже во вторник и среду началась системная работа, в пятницу учителя, родители и дети эту работу наладили. Мы призываем работать не только в режиме онлайн, но и оффлайн, — прокомментировала создавшуюся ситуацию Е.Богомолова.

Еще одним выводом, сделанным по результатам первой недели обучения, стало понимание необходимости соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы работы школьников на компьютере.

— Все обрадовались, и дети сидели у компьютера практически целый день. Мы обратили внимание всех педагогов, родителей и обучающихся, что необходимо определенное время на самостоятельное выполнение домашнего задания, которое не должно превышать санитарные нормы, — сказала Е.Богомолова.

По ее словам, по этому поводу в департамент поступило очень много обращений, и всем образовательным учреждениям были сделаны замечания.

— Мы провели мониторинг сайтов всех образовательных учреждений, каждого педагога, посмотрели, каждый класс, и всем персонально сделали замечания, — отчиталась Е.Богомолова, добавив, что в департаменте работает «горячая линия» с участием Центра оценки качества образования и методистов, которые должны реагировать на все вопросы родителей и учеников, мониторить, чтобы педагоги не злоупотребляли количеством домашних заданий.