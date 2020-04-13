Православные смогут молиться в храмах на Пасху

В пасхальные праздники православные верующие смогут прийти в церковь на службу, соблюдая санитарную дистанцию, сообщили в пресс-службе Севастопольского Благочиния.

— На Пасху службы будут совершаться в храмах, но с соблюдением всех необходимых санитарных мер, которые предусмотрены постановлением священного Синода и рекомендациями правительства Севастополя, — сообщила «Севастопольской газете» руководитель пресс-службы Благочиния Екатерина Виноградова.

По ее словам, такие меры были согласованы Благочинным Севастопольского округа отцом Сергием с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Е.Виноградова также подтвердила, что севастопольские храмы не прекращали службы во время периода изоляции. Но рекомендовано оставаться дома пожилым людям, при недомогании и при наличии хронических заболеваний.

Освящение пасхальных куличей будет проходить на улице при соблюдении необходимой дистанции.

На сайте пресс-службы МВД по Республике Крым опубликован порядок организации пребывания граждан в храмах на Пасху, который определен совместно с Симферопольской и Крымской епархией (Севастопольское Благочиние относится к ней). Согласно правилам, в храмах будет организован поэтапный пропуск прихожан с учетом наполняемости помещений. Перед входом в культовые учреждения нанесут отметки для обеспечения дистанции.

Во время Крестного хода на территории храма необходимо быть в маске и соблюдать дистанцию.