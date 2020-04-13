Пациенты жалуются на нечеловеческие условия обсервации в больнице №3

Крымский медицинский сервер опубликовал обращение пациентов, которые находятся в режиме обсервации в больнице, в которую 7 апреля изначально был доставлен больной с коронавирусом. Часть людей, находящихся на карантине внутри стационара, по их словам, с больным не контактировали, поэтому настаивают, чтобы им позволили находиться на самоизоляции дома.

«О каких мерах предосторожности вы говорите, если мы не можем помыть руки? Туалет один на два этажа — на 64 человека, это так мы предупреждаем инфекцию? Вы сидите в своих кабинетах, у вас есть все условия», — возмущаются пациенты, разговаривая по телефону с представителем горздрава, сравнивая условия, в которых им предстоит пробыть две недели, «с колонией строго режима».

Пациенты возмущены, что всех находящихся в больнице заставляют подписывать бумаги, которые «даже прочитать не дают».

«Приехал Роспотребнадзор, почему они вступают в контакт с нами и потом поедут домой? Все люди, которые непосредственно контактировали с больным — в квартире, в самолете — они все на обязательной самоизоляции дома, а почему нас держат? Кроме того, смена, которая работала в день, когда привезли больного — тоже дома. Почему мы, которые не контактировали с пациентом, должны быть здесь?», — говорят пациенты.

Представители Департамента здравоохранения пообещали разобраться с вопросом.