Кладбища закрыты для посещений

По решению городского правительства закрыты городские кладбища Севастополя. Об этом на аппаратном совещании 13 апреля сообщил и.о.директора Департамента городского хозяйства Евгений Горлов, объяснив такое решение приближающейся Пасхой.

На это врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев отметил, что на Пасху посещать кладбища не принято.

Дополнительные решения по этому вопросу будут приниматься на Радоницу — девятый день Пасхи, когда по православным традициям и наступает время поминовения усопших.

В Севастополе до 19 апреля введен режим строгой самоизоляции для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.