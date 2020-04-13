Как обустроить учебное место для школьника на удаленке

Выбирайте место у окна, где много естественного освещения. Для ребенка-правши стол нужно ставить слева от окна, для левши — справа. На столе необходимо установить дополнительный свет — настольную лампу.

Монитор компьютера нужно расположить прямо перед глазами, чтобы ребенку не приходилось поворачиваться к нему. Экран должен находиться не ближе 70 см от глаз, а книги желательно ставить на подставку на расстоянии вытянутой руки. Это позволит ребенку держать голову прямо, что снимет нагрузку на шейный отдел и предотвратит развитие близорукости.

Во время учебных занятий желательно сохранять правильную рабочую позу: сидеть глубоко на стуле, ровно держать корпус и голову; ноги должны быть согнуты, ступни опираться на пол, предплечья свободно лежать на столе. Стул задвигается под стол так, чтобы при опоре на спинку между грудью ребенка и столом было расстояние, равное ширине его ладони. Нельзя опираться грудью о край стола. Мебель должна соответствовать росту ребенка.

Важно помнить, что малоподвижное положение за партой вредно для организма ребенка. Поэтому для профилактики переутомления через каждые 30-45 минут необходимо проводить физкультминутку и гимнастику для глаз.

Напомним: с 6 апреля приказом врио губернатора Михаила Развожаева школы перешли на дистанционное обучение, чтобы соблюдать режим самоизоляции.