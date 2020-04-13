Девушки хотят быть офицерами ВМФ

Конкурс среди девушек, поступающих на факультет «Системы автоматизации управления Военно-Морского Флота» в Военно-морской политехнический институт, составляет более 10 человек на место.

Такие показатели были озвучены руководством Военного учебно-научного центра ВМФ в ходе совещания в Адмиралтействе, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Пять выпускниц института из первого набора завершили практику по специальности на Северном флоте и продолжат службу по избранной специальности «Системы автоматизации управления ВМФ».

В настоящее время в Военно-морском политехническом институте проходит обучение 41 девушка.