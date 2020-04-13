Департаменту образования поручено работать менее сурово

По его информации, в департаменте образования и науки города слишком сурово реагируют на обращения родителей школьников. Те выражают недовольство организацией системы дистанционного обучения в севастопольских школах.

— У вас там сурово отвечают. Надо с людьми разговаривать более понятно для них. С жизненной точки зрения надо отвечать, — обратил внимание на недопустимый стиль ответов на звонки родителей М.Развожаев.

— При возникновении вопросов, необходимо в первую очередь обратиться на сайт своего учреждения и решать вопросы там, а не обращаться к врио губернатора, — парировала директор департамента Елена Богомолова.

На это М.Развожаев указал, что работа должна быть организована на уровне классных руководителей и директоров школ.

— Главное, чтобы классные руководители были доступны, они должны модерировать работу своих подопечных. Но и директора школ должны быть максимально доступны в социальных сетях и везде, — сказал глава города.

По его сведениям, во многих школах так и происходит.

— А если там не получается договориться, тогда пусть выходят на уровень департамента, — нацелил М.Развожаев руководителя ведомства, призвав чиновников департамента учитывать индивидуальную ситуацию в каждой школе.