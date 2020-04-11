Просят сознательно на кладбища не ходить

В связи с режимом самоизоляции севастопольцев призывают воздержаться от посещения кладбищ на поминальной неделе.

Некоторые регионы России кладбища закрыли. Помимо Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, ограничения на их посещение ввели правительства Владивостока, Воронежской, Ивановской и некоторых других областей. Там рекомендовано перенести посещения захоронений с периода карантина на более позднее время.

11 апреля и власти Крыма приняли такое решение.

— Мы сейчас об этом думаем. Есть святые вещи, которые для каждого дороги, но массовые родительские дни, которые сейчас предстоят, создадут очень рискованную ситуацию. Максимально понимая всю моральную сложность этого вопроса, конечно, лучше было бы воздержаться от посещения кладбищ, — заявил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в прямом телеэфире 10 апреля, отвечая на вопрос, будут ли в городе закрывать кладбища.

При этом он уверен, что когда режим повышенной готовности закончится, то каждый может посетить места захоронения своих родственников и близких людей.

— В конце концов о своих умерших можно думать не только в особенные дни, но всегда, когда душа этого требует, — подчеркнул градоначальник.

На утро 11 апреля в Севастополе в инфекционной больнице находятся два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19, и 20 — с подозрением на этот диагноз. Под наблюдением по месту жительства — 679.

Больница №3 им.Даши Севастопольской (стационар Первой городской больницы на ул.Надеждинцев), где был выявлен случай заболевания, с 9 апреля работает в режиме обсерватора. Там находятся 109 человек.