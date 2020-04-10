В Крыму ужесточат меры по распространению Covid-19

Причиной такого решения послужило очередное выявление двух новых случаев заражения у граждан полуострова. На сей раз заболевшими оказались крымчане, прибывшие из Таиланда 28 марта.

Как сообщается, после прибытия они находились в режиме изоляции под ежедневным медицинским наблюдением, однако по результатам лабораторного обследования госпитализированы в инфекционный стационар, при том что проявления клинических симптомов заболевания у них не было. В отношении контактных лиц отработаны профилактические мероприятия.

По мнению С.Аксенова, на полуострове налицо многочисленные факты несоблюдения режима самоизоляции, на автодорогах снова собираются пробки!

— Мы договорились, сегодня будет проведена сессия, будут собраны подписи депутатов, будет заключено соглашение с МВД. По примеру Москвы МВД будет составлять протоколы об административных нарушениях на пешеходов и автомобили за нарушение правил самоизоляции, — сказал руководитель Крыма.

С.Аксёнов также счел необходимым увеличить количество патрулей на Южном берегу Крыма, в связи с фиксацией большого количества отдыхающих на набережных и пляжах региона.

На сегодня в Республике Крым зарегистрировано 28 случаев новой коронавирусной инфекции, 22 из них завозные, шесть — местные, из трех семейных очагов. Семь человек выписаны из инфекционных стационаров с выздоровлением.

Министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов также сообщил, что в Крыму под медицинским наблюдением находится, уже с учетом Армянска, 3139 человек, в стационарах — 36 человек.