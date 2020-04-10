Угонщик на «Матизе» сбежал с места ДТП

В Севастополе задержали подозреваемого в неправомерном завладении автомобилем. Инцидент произошел ночью в Гагаринском районе. 56-летний заявитель оставил свой автомобиль «Дэу Матиз» во дворе многоквартирного дома незапертым и с ключом в замке зажигания.

Этим решил воспользоваться случайный прохожий — 28-летний местный житель, который угнал автомобиль. Катаясь на нем по городу, злоумышленник совершил столкновение с другим автомобилем и попытался скрыться с места ДТП. Водитель поврежденного транспортного средства попытался задержать нарушителя, но тот не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся. Угонщик выбрался из «Матиза» и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Он признался в содеянном.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится дальнейшая проверка, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.