Территорию у ДКР обустроят на деньги Москвы

Севастопольское учреждение «Парки и скверы» заключило контракт с ООО «Тектум» на капитальный ремонт площади перед зданием Дворца культуры рыбаков (ДКР) в Камышовой бухте.

Площадь и существующий там сквер преобразят за 82,5 млн рублей за деньги Москвы.

Проектом капремонта предусматривается смена асфальтового покрытия, организация парковки на 54 места, установка скамеек, урн, фонарей освещения площади и дорожек, устройство систем автономного полива двух типов (капельной и дождевальной), площадки для вывоза мусора, создание тихой комфортной зоны.

Планируется посадка новых зеленых насаждений.

Дендрологи обнаружили и описали 394 экземпляра деревьев и кустов на площади около 1,8 га. Выяснилось, что в сквере много ценных пород деревьев. На снос специалисты рекомендовали 33 дерева, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Для озеленения территории предложено высадить лиственные деревья: бруссонетию бумажную, клен остролистный «Роял Ред», различные виды можжевельников. Живые изгороди и бордюры создадут при помощи барбариса Тунберга (сорт с пурпурной листвой), калины лавролистной, лавровишни. Клумбы украсят цветы: гвоздика серовато-голубая, канна индийская, рудбекия волосистая.

Чтобы реализовать задуманное ландшафтные дизайнеры использовали законы контрастов цвета и формы, различные текстуры для живых изгородей, акцентные и ритмичные композиции. По их мнению, живые изгороди с разной текстурой, помогут разграничить зоны отдыха и организовывать пространство.

Работы должны завершить к 30 октября 2020 года.

Справка

Согласно заключенным в ноябре 2018 года соглашению и программе сотрудничества между Москвой и Севастополем, столица за три года инвестирует в разные сферы жизни города-героя почти 20,5 миллиарда рублей.