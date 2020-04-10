Смотрите, Сириус!

По вечерам в апреле западная и юго-западная часть неба представляет собой удивительное по красоте зрелище. Там собралось сейчас большинство ярких звезд, настоящая звездная элита.

От северо-запада до юго-запада мы можем видеть одновременно созвездия Кассиопеи, Персея, Тельца, Возничего, Близнецов, Ориона, Малого и Большого Псов. Весь запад усеян яркими звездами!

Самым ярким светилом на небе (не считая, конечно, Солнца и Луны) является планета Венера. Весной нынешнего, 2020 года, благодаря совпадению ряда факторов, Венера выглядит особо ярко и празднично, не заметить ее по вечерам практически невозможно.

Второе место в небесном первенстве занимает Сириус — звезда из созвездия Большого Пса. По вечерам Сириус находится сейчас на юго-западе. Найти его легко: от Венеры (запад) переводим взгляд левее и левее, пока невысоко на юго-западе не увидим самую яркую звезду, переливающуюся радужными оттенками.

Это самая яркая звезда на всем небе (Венера — планета). Посмотрите внимательно вокруг, и вы лично убедитесь, что все остальные звезды светятся слабее. Большая яркость Сириуса объясняется прежде всего его близостью к нам. Сириус входит в число десяти ближайших к Солнцу звезд, он седьмой по удаленности наш сосед. Кроме того, Сириус превосходит наше Солнце в 1,7 раза по диаметру и в 2,2 раза по массе, а температура на его поверхности достигает почти 11000 градусов Цельсия.

Время каникул

Название звезды Сириус — одно из древнейших. Оно происходит от санскритского слова «сиар», что значит «сиять». В Египте эту звезду называли Сотис, то есть «лучезарная», а в Древнем Риме на латинском языке название звучало «Стелла Каникула».

Попробуем разобраться в последнем названии. Хоть мы и не лингвисты, но все же слышали, что «стелла» — это звезда. А «каникула»? Подозрительно похоже на каникулы — школьные, студенческие. Но какая связь между ними и Сириусом?

Оказывается, самая непосредственная. «Канис» по-латыни значит собака, пес, «каникула» — собачка. Стелла Каникула — Песья звезда, то есть звезда из созвездия Пса. В Египте она впервые в году появлялась перед самым разливом Нила в середине лета. В Древнем Риме реки не разливались, но наступала летняя жара, во время которой римляне предпочитали отдыхать.

Так как Стелла Каникула (Сириус) предвещала жаркий период, то и время летнего отдыха стали называть «каникулами», то есть, по сути, «собачьими» днями.

Не одна, а две звезды

Наблюдая в телескоп, астрономы прошлого века с удивлением заметили, что траектория движения Сириуса в пространстве выглядит странной волнообразной линией, подобной следу лыжника при спуске на слаломе. Но лыжник обходит флажки, а какие флажки перед Сириусом?

Известный математик Бессель предположил: путь Сириуса искривляется притяжением неизвестного массивного тела. В 1862 году этот невидимый возмутитель движения самой яркой звезды был открыт.

Оказалось, что у Сириуса имеется звезда-спутник, она очень маленькая, но невероятно массивная. Такие звезды называются белыми карликами. Лететь бы красавцу Сириусу одному в свободном полете! Так нет, тяжелый невидимый карлик всячески искажает прямой путь большой звезды. Так и летят в пространстве огромный Сириус вместе с белым карликом, обращаясь, словно скованные одной цепью, вокруг общего центра тяжести.

Созерцая Сириус, можно получить ответ на простой, но часто задаваемый вопрос: почему звезды мерцают?

Причина, по которой мерцают звезды, кроется в земной атмосфере. В космосе звезды не мерцают, свет их ровный и постоянный, а наблюдаемые нами искажения в яркости и цвете, которые кажутся нам красивыми и вдохновляют поэтов («... и звезда с звездою говорит»), происходят уже в воздушной атмосфере, особенно в ее нижних слоях, вблизи горизонта. На примере звезды Сириус, о которой мы сегодня вкратце рассказали, это особенно заметно и наглядно.

Анатолий КОПЫЛЕНКО, астроном