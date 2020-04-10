Католики Севастополя будут праздновать Пасху онлайн

Приход Святого Климента призывает своих прихожан на Пасху оставаться дома и участвовать в праздничной мессе онлайн. Об этом «Севастопольской газете» рассказал настоятель местного католического прихода отец Леонид. Христиане-католики будут отмечать Пасху 12 апреля.

— Католические церкви Крыма и Севастополя в связи с распространением коронавирусной инфекции Covid-19 закрыты с 15 марта, после получения послания епископа Римско-Католической Церкви в Крыму и Севастополе Яцека Пыля. Паства была извещена об этом решении месяц назад, а соответствующая информация размещена на дверях храма Святого Климента на пл.Ушакова, — сообщил настоятель.

По его словам, в сложной ситуации, которая сложилась в связи с пандемией, католическим церквям на местах рекомендовано следовать указаниям и распоряжениям местных городских властей.

В послании епископа сказано, что для освящения пасхальных куличей старшие в семье (отец или мать), должны прочитать молитвы, находясь в доме.

Для ощущения личного присутствия на Пасхальной мессе епископы предлагают верующим смотреть онлайн трансляции из Ватикана или других источников.