Доисторических животных доставят после карантина

Первые три фигуры древних животных, которые украсят ландшафтный парк на базе пещеры Таврида, изготовили в Китае. Остальные 17 будут заказывать в России.

Четырехметровый слон, слоненок и саблезубый кот-гомотерий ждут окончания карантина в связи с пандемией коронавируса, после чего их перевезут в Крым.

«По моим рисункам были разработаны 3D-модели животных, по которым затем изготовили фигуры. Их основа состоит из пенополистирола на металлическом каркасе, а снаружи они покрыты несколькими слоями прочного силикона, на который производитель дает гарантию 100 лет, и окрашены антивандальной краской», — рассказал ведущий специалист зоологического музея Крымского федерального университета Дмитрий Старцев.

Изготовление оставшихся 17 фигур перенесено на фабрику в Санкт-Петербурге. Своей очереди на создание ждут: трехметровые верблюд и страус, семья бизонов, гигантская гиена и семья гомотериев — саблезубых кошек, сообщила пресс-служба КФУ.

Д.Старцев отмечает, что подход российских производителей ему нравится больше.

«У китайских разработчиков восприятие образов животных немного кукольное, а питерцы ближе к анималистическому искусству, нам это больше подходит. В отличие от Китая, в Санкт-Петербурге делают не 3D-модели, а более классические эскизы из пластилина. Технология создания полноразмерных фигур у них похожа, но на российской фабрике используется еще более прочный материал», — пояснил он.

В ходе строительства трассы «Таврида» в районе поселка Зуя Белогорского района в 2018 году была обнаружена самая большая карстовая пещера в предгорном Крыму. По мнению ученых, ее протяженность составляет 10 км. Палеонтологи нашли в пещере большое количество фрагментов останков древних животных, чей возраст оценивается приблизительно в 75-100 тысяч лет.

На базе Тавриды решено создать спелеотуристический рекреационный комплекс.