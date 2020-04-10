Экипажи вернувшихся из Средиземного моря кораблей проходят карантин

Фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» прибыли на рейд Севастополя из длительного похода. Сойти на берег экипажи смогут только после 14-дневного карантина, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

В конце марта фрегаты пополняли материальные запасы в одном из иностранных портов в Средиземном море. В связи с этим командованием Черноморского флота было принято решение о проведении 2-недельных карантинных мероприятий на кораблях без захода в пункт базирования.

По истечению 14 дней со дня убытия фрегаты будут ошвартованы на штатном причале в Севастополе.

Запасы продовольствия и других материальных средств на кораблях соответствуют установленным нормам и позволяют экипажам находиться на борту вплоть до окончания карантинных мероприятий.

После захода в Севастополь для личного состава запланирован короткий отдых, а для кораблей плановое техническое обслуживание и пополнения материальных и продовольственных запасов, после чего экипажи продолжат выполнение плановых задач боевой подготовки.