«Банкирши» обманывали и обкрадывали стариков

В Севастополе полицейские задержали трех женщин, подозреваемых в мошенничествах на территории города. Установлено, что жительница Краснодарского края, жительница Бахчисарая и гражданка соседнего государства, им от 30 до 45 лет, несколько месяцев занимались хищением денежных сбережений обманным путем. Жертвами преступного трио становились исключительно пожилые люди.

На улице женщины подходили к потенциальной жертве, представлялись сотрудницами банка и сообщали, что в ближайшее время будет проводится денежная реформа. С помощью психологических приемов они отвлекали внимание и незаметно похищали деньги.

В двух случаях злоумышленницы навестили пенсионеров на дому и обманным путем похитили их сбережения.

Общая сумма причиненного ущерба составила порядка одного миллиона рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество» и ч.3 ст.158 УКРФ «Кража». Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. По решению суда задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.