В инфекционной больнице — двое пациентов с диагнозом Covid-19

На утро 10 апреля в инфекционной больнице находятся 2 пациента, заболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

По имеющеся информации, всего в стационаре остаются 18 человек, под наблюдением по месту жительства — 659.

Кроме того, сообщается, что больница №3 имени Даши Севастопольской — филиал Первой горбольницы, где и был выявлен второй заболевший, с 9 апреля переведа на режим обсервации. В настоящее время там находятся 109 человек, из которых 52 — пациенты.

В правительстве города напоминают, что позвонить на Единую горячую линию в Севастополе и получить консультацию по вопросам профилактики и лечения Covid-19 можно по номеру +7 (8692) 41-77-07.