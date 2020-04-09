Замдиректора Крымэнерго будет содержаться под домашним арестом

Киевский районный суд Симферополя определил меру пресечения в отношении граждан К. и Л., обвиняемых в совершении мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения и в крупном размере.

Следствием установлено, что гражданин К., занимающий должность заместителя генерального директора — руководителя аппарата ГУП Республики Крым «Крымэнерго» — являясь должностным лицом, действуя группой лиц по предварительному сговору с гражданином Л. (бывшим замдиректора «Крымэнерго»), в результате мошеннических действий, путем обмана, получал от граждан денежные средства за способствование в получении технических условий и заключения договора для технологического присоединения к электрическим сетям.

К. проведет под домашним арестом два месяца — до 6 июня, а вот Л. на этот срок останется в СИЗО.

Постановления могут быть обжалованы в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток со дня его вынесения, сообщила пресс служба суда.