Всех въезжающих в Крым будут отправлять на карантин

На территории полуострова усилены меры по недопущению завоза и распространения коронавируса. Все прибывающие в Крым обязаны обеспечить самоизоляцию на 14 дней по месту жительства либо пребывания.

Такое дополнение внесут в указ главы республики о введении режима повышенной готовности, сообщили на ежедневном докладе штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Республике Крым.

«То есть эти граждане обязаны не посещать место работы, учебы, исключить посещение общественных мест. Также на пунктах пропуска при въезде в Республику Крым всем гражданам будет выдаваться памятка, в которой будут обозначены все меры поведения в период нахождения граждан на самоизоляции, а также контактные данные медицинских учреждений для оперативного обращения в случае ухудшения самочувствия», — объяснил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

Ранее такой порядок действовал только в отношении лиц, приехавших из стран с неблагополучной по коронавирусу обстановкой.

Кроме того, в приказы о комиссии по определению перечня организаций имеющих право на осуществление деятельности в период режима повышенной готовности внесены дополнения о применении мер к организациям, нарушающим меры профилактики.

В случае выявления на предприятии случаев нарушения норм указа главы республики «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» профильное министерство в одностороннем порядке отзывает подтверждение на право осуществления деятельности в период нерабочих дней. Если предприятие-нарушитель не прекратит деятельность в добровольном порядке, его закроют принудительно, сообщили в пресс-службе председателя Совета министров Республики Крым.

На утро 9 апреля в Республике Крым под медицинским наблюдением находятся 3139 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому — 2944, в стационарах — 52 человека, изолировано в обсерваторы — 143 человека. По данным Роспотребнадзора, всего выявлено 26 положительных на Covid-19. Выписано — 8.