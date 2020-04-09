В 2020 году отремонтируют 75 км дорог

В первом разделе, посвященном реализации инвестиционных проектов федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года», указаны три объекта. Из нового — строительство подъездной дороги к аэропорту «Бельбек». Два оставшихся — переходящие из прошлого: восьмой этап трассы «Таврида» и реконструкция Камышовского шоссе.

На содержание автомобильных дорог города Севавтодору выделено почти полмиллиарда рублей. Сюда входят работы по восстановлению изношенного дорожного покрытия — 70 млн рублей; ремонт, замена и установка барьерных ограждений и обустройство пешеходных переходов — более 9,5 млн; устройство и восстановление дорожной разметки — 50 млн; установка и замена дорожных знаков — 23 млн; содержание светофоров и других осветительно-сигнальных комплексов — 15 млн; мероприятия по ликвидации мест концентрации ДТП — почти 11 млн рублей.

В перечне ремонта автомобильных дорог на 2020 год в государственном задании значится 106 позиций. Общая их протяженность составляет 75 км, потратят на ремонт почти миллиард. Пик дорожных работ (42 км) придется на июль – сентябрь.