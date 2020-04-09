Школы готовы к любым сценариям развития эпидситуации
Минпросвещения РФ подготовило и направило в регионы рекомендации, в которых представлены меры по обеспечению образовательного процесса при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации в стране.
Конкретные меры каждый регион определит самостоятельно, согласовав свои действия с правительством страны.
Работа школ будет выстраиваться исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.
Если ситуация потребует домашней самоизоляции, рекомендовано обеспечить образовательный процесс дистанционно.
При этом регионам дана возможность выбора: продолжить учебу, полностью переведя ее на дистанционный формат, или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате.
Возможен перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год.
Аттестацию девятиклассников (ОГЭ) по двум проведут очно. Старшие классы должны успешно освоить школьную программу для подготовки к ЕГЭ. Сроки экзаменов перенесли.