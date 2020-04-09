Школы готовы к любым сценариям развития эпидситуации

Минпросвещения РФ подготовило и направило в регионы рекомендации, в которых представлены меры по обеспечению образовательного процесса при любых сценариях развития эпидемиологической ситуации в стране.

Конкретные меры каждый регион определит самостоятельно, согласовав свои действия с правительством страны.

Работа школ будет выстраиваться исходя из конкретной эпидемиологической ситуации. Там, где ситуация благоприятная, школы смогут вернуться к работе в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Если ситуация потребует домашней самоизоляции, рекомендовано обеспечить образовательный процесс дистанционно.

При этом регионам дана возможность выбора: продолжить учебу, полностью переведя ее на дистанционный формат, или завершить учебный год для 1–8-х классов по результатам завершенных четвертей с учетом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате.

Возможен перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год.

Аттестацию девятиклассников (ОГЭ) по двум проведут очно. Старшие классы должны успешно освоить школьную программу для подготовки к ЕГЭ. Сроки экзаменов перенесли.