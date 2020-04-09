Медиков поддержат деньгами

В Севастополе приняты меры по поддержке медработников. На эти цели из местного бюджета выделено более 24 млн рублей. Соответствующее постановление принято на заседании правительства города 9 апреля.

— Сотрудников медицинских учреждений решено простимулировать выплатами на общую сумму 15,5 млн рублей, а также обеспечением бесплатного проезда в общественном транспорте на сумму 8,5 млн рублей, — сообщил директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.

— Это, помимо федеральных мер, озвученных вчера Президентом РФ, это наши региональные средства, которые мы в кратчайшие сроки направим врачам, пока будут перечислять федеральные меры, — уточнил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

В продолжение сказанного, С.Шеховцов сообщил, что работникам медучреждений выдадут карты ЕГКС в количестве 5369 штук, с имеющимся на каждой денежным лимитом в размере 1530 рублей.

Карта выдается для проезда в течение 30 дней, из расчета 51 рубль в день (три поездки в день).

— На сегодня половина карт уже доставлена и готова к раздаче, — продолжил директор горздрава.

По его словам, 15,5 млн рублей предназначено для премирования работников следующих медучреждений: Центр экстренной медицинской помощи «Медицина катастроф», городские больницы №1, 4, 5, 9, Севастопольская детская городская больница, Городская инфекционная больница.

Общее количество премируемых сотрудников — 913 человек, в том числе 247 врачей, 452 — средний медперсонал и фельдшеры, 214 — младший медперсонал и прочий персонал. Размер выплат врачам, среднему медперсоналу и фельдшерам, а также младшему медперсоналу и прочим работника составляет 22, 11 и 5,5 тысячи рублей (соответственно). Для персонала инфекционной больницы премии выше: 27,5, 13,8 и 8,3 тысячи рублей (соответственно).

Федеральные выплаты

8 апреля Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам России объявил о материальной поддержке медиков средствами федерального бюджета: «Считаю необходимым реализовать ещё одну меру, а именно: на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем».

Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестер — 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц.

Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей.