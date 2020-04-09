Историческую технику готовят к Параду Победы

На Черноморском флоте завершают восстановление техники времен Великой Отечественной войны, которая будет участвовать в Параде Победы в Севастополе.

Восстановлены танки Т-34 и ИС-2 и самоходные артиллерийские установки СУ-122 и СУ-152, , сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулёв.

Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона автобронетанковой службы Черноморского флота выполнил ремонт силовой установки боевых машин, трансмиссии, ходовой части и элементов управления. Также на некоторых образцах техники была заменена электрическая проводка и установлены отсутствующие световые и габаритные огни.

В ближайшие дни на основной части военной техники, доставленной с военно-исторического музея-заповедника «Сапун-гора» ремонтные работы будут завершены, военнослужащие приступят к ходовым испытаниям машин. После, на всех четырех экспонатах проведут работы по покраске корпуса.

Исторические боевые машины будут находиться в парках воинских частей в готовности к участию в Параде Победы, по завершению которого вся техника вернется на Сапун-гору для демонстрации посетителям музея.