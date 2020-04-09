Деньги на борьбу с коронавирусом перебросят с других направлений

В качестве финансового резерва для устранения последствий противодействия коронавируса правительство Севастополя на своем заседании 9 апреля приняло решение создать финансовый резерв в размере 803,4 млн рублей.

Речь идет о средствах городского бюджета, которые при необходимости планируется направить на поддержку экономической ситуации в городе.

Как пояснил директор Департамента финансов Владимир Штоп, бюджетные средства будут перераспределены внутренним снятием с девяти главных распределителей бюджетных средств.

Таким образом, с управления по делам молодежи и спорта снимается 6,2 млн рублей, с Главного управления культуры — 6,5 млн рублей, с Департамента образования и науки —57,6 млн рублей, с Департамента экономического развития — 167 млн рублей, с Департамента сельского хозяйства — 16 млн рублей, с Главного управления информатизации и связи — 155 млн рублей, с Департамента городского хозяйства — 200 млн рублей, с Департамента имущественных и земельных отношений — 45 млн рублей, с Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры — 300 млн рублей.

Распорядителем всех этих средств назначен Департамент финансов.

— Никто не обделен, средства остаются в бюджете. Если они не понадобятся, мы их вернем, — пообещал В.Штоп.