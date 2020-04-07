В инфекционной больнице остаются 25 человек

На утро 7 апреля новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Севастополе не зафиксировано, сообщала пресс-служба правительства города.

Согласно представленной информации, в городской инфекционной больнице остаются 25 человек, в том числе пятеро заболевших. Под наблюдением по месту жительства — 1340 человек.

Напомним, что с начала года под наблюдением находилось 4952 человека, снято с наблюдения по завершении карантинного периода — 3612 человек. За тот же период в городскую инфекционную больницу госпитализировано 63 пациента, выписано 38.

Накануне заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин сообщил, что четверых (из пяти) заболевших могут выписать уже на этой неделе. Они уже здоровы.

В Республике Крым всего выявлено 22 положительных на Covid-19 (за сутки +1), в стационарах — 61 человек, изолировано в обсерваторы — 22, выписано пятеро, под медицинским наблюдением находятся 2900 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому — 2817 человек.

На утро 7 апреля число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России составило 7497 человек в 81 регионе страны, 58 умерли, выздоровели 494 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.