Щепки вдоль дороги пойдут на пользу природе

Как объяснили на месте рабочие, в настоящее время ведутся санитарные рубки. Прямо на месте срезаемые зеленые и не очень насаждения превращают в мульчу, для чего на месте работает мульчер. Щепки толстым слоем застилают обочины.

Активные читатели «Севастопольской газеты», как обычно, не остались безучастны к происходящему, выразив беспокойство. Обзор, конечно, улучшается, но не вредно ли такое новаторство для почвенного покрова? Щепки будут гнить, в них могут завестись жучки, дождевыми потоками деревяшки будет вымывать на проезжую часть...

За консультацией журналисты обратились к экспертам.

По мнению дендролога Дмитрия Диденко, никакого вреда от щепок не будет.

— Это не вредно, а, наоборот, полезно. В лесу ежегодно происходит опад веток и листьев. Все это перерабатывается грибами и насекомыми и в виде питательных веществ поступает в почву. В наших парках мы вывозим весь этот опад в мусор, тем самым происходит отчуждение питательных веществ из почвенного слоя, и это становится одной из причин, почему в городских условиях деревья развиваются не так активно, как в природе, им просто не хватает питания. Что касается предполагаемого избыточного закисления почвы, что сказать, что наши почвы настолько известковые, что для того, чтобы их закислить, надо десятки лет засыпать в них торф, лить кислоту, да и то этого не получится, — утверждает Д.Диденко.

Он также отметил, что и различные жучки, содержащиеся мульче, также едва ли смогут глобально-отрицательно повлиять на состояние окружающей среды и произрастающие вокруг здоровые растения.

С Д.Диденко также согласен и эксперт Севприроднадзора.

— Оставление на месте мульчи принесет природе только пользу. Мульчирование — это способ сохранить влагу в почве. В городе специально мульчируют почву, для чего закупают мульчу и рассыпают ее вокруг стволов деревьев. Никакого вреда это не принесет и в плане соблюдения норм пожаробезопасности. Тем более, что речь идет, в основном, о лиственных растениях, у которых уровень кислотности (PH) нормальный, так что кислотность почвы точно не увеличится. Кроме полезных факторов, ничего отрицательного в этом не вижу. Лесники специально делают подобное в лесах — при санитарных рубках хворост оставляют на месте, складывают его в кучки для перегнивания. Есть такая технология для улучшения состава почв. Мы только приветствуем такие методы, — пояснил специалист.