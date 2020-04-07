Пособие на детей от 3 до 7 лет назначат без справок

Департамент труда и социальной защиты населения Севастополя планирует начать прием заявлений на новую ежемесячную выплату с 1 июня. Достаточно только подать заявление, а все остальные документы соберут органы соцзащиты.

«По поручению президента России ускорены организационные мероприятия, чтобы семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно начали получать выплаты не в июле, как планировалось, а уже с июня 2020 года», — сообщила заместитель директора департамента Алла Кордова.

Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В Севастополе это получается 6047 рублей. Ежемесячная выплата будет предоставляться семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума за 2-й квартал предшествующего года. На сегодня это 11538 рублей.

Начисление ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) будет осуществляться с 1 января 2020 года. Если в семье по состоянию на 1 января текущего года был ребенок в возрасте от 3 до дня достижения 8 лет, то семья получит деньги и за первые пять месяцев 2020 года тоже.

Если три года исполнилось в период с января по июнь, либо ребенок в этот период достиг возраста восьми лет, то семья получит доплату за соответствующий период.

Обратите внимание! Первичные заявления на назначение мер социальной поддержки принимаются только по предварительной записи, и при условии обязательного уведомления сотрудников органов соцзащиты в телефонном режиме или по электронной почте.

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