Малому бизнесу помогут выплатить зарплаты

Данная мера была утверждена правительством РФ для оказания помощи пострадавшим отраслям экономики и будет реализована в Севастополе. Кредит будет выдаваться на срок до 12 месяцев с предоставлением отсрочки основного долга на 6 месяцев, при этом ставка по кредиту в первые 6 месяцев составит 0%. После этого, ставка повысится до 4% годовых.

По информации Центрального банка РФ, кредит смогут получить предприниматели, которые являются субъектом МСП в категории «малое предприятие» или «микропредприятие», и работают не менее года. На время кредитования работодатель не имеет право увольнять или сокращать сотрудников.

Предполагаемый объем поддержки по стране составит около 130 млрд рублей и поможет 1,5 миллионам наемным работникам. При этом 75% гарантийного покрытия возьмет на себя государство через Внешэкономбанк.

В настоящее время Минэкономразвития и Центральный банк РФ определяют банки, которые будут выдавать кредиты в Севастополе, сообщили в пресс-службе городского правительства. Механизм будет отлажен к 15 апреля, после чего начнется выдача кредитов.

Номер телефона «горячей линии» центра «Мой бизнес» — (8692) 22-92-92.