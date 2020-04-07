Городская власть переформатируется

На сайте правительства города 2 апреля опубликован указ врио губернатора Михаила Развожаева, согласно которому в течение трех месяцев должна измениться структура исполнительных органов государственной власти Севастополя.

Преобразования производятся с целью формирования эффективной структуры исполнительных органов государственной власти Севастополя, которые будут теперь состоять из 17 департаментов, пяти главных управлений, девяти управлений и одной госинспекции.

Так, Главное управление информатизации и связи будет преобразован в Департамент цифрового развития Севастополя. К нему переходят функции департамента экономического развития в сфере реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».

Создается новый департамент — для управления делами губернатора и правительства города. Он наделяется функциями департамента аппарата губернатора в сферах финансово-бухгалтерского, хозяйственного, материально-технического, транспортного обеспечения, внутреннего финансового контроля и аудита, обеспечение охраны и архивного дела. А также функциями департамента финансов в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Образовывается управление проектной деятельности Севастополя.

Департамент по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления преобразуется в Департамент внутренней политики. Ему же передаются функции Департамента общественных коммуникаций в сфере внутренней политики.

Департамент экономического развития получает функции Департамента аппарата губернатора в сфере международного и межрегионального сотрудничества и функции главного управления культуры в сфере туризма.

Департаменту общественной безопасности переходят функции Департамента общественных коммуникаций по взаимодействию с казачеством.

Департамент общественных коммуникаций преобразуется в департамент информационной политики и общественных проектов. Ему переходят полномочия управления по делам молодежи и спорта в сфере молодежной политики.

Управление по делам молодежи и спорта преобразуется просто в управление спорта.

Департамент аппарата губернатора получает функции департамента общественных коммуникаций в сфере работы с обращениями граждан, организации и их личного приема.

В результате, согласно указу, дополнительно появляются два новых структурных образования: управление делами губернатора и управление проектной деятельности города.