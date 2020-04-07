Действующий и бывший замы гендиректора «Крымэнерго» задержаны по подозрению в покушении на мошенничество

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю по результатам спецмероприятий, проведенных совместно с УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя генерального директора — руководителя аппарата ГУП «Крымэнерго» и бывшего первого заместителя генерального директора предприятия.

Они подозреваются в покушении на мошенничество с использованием служебного положения, совершенное в составе группы лиц.

В ходе расследования, было установлено, что бывший первый заместитель генерального директора предприятия, будучи в этой должности, и заместитель генерального директора вступили в преступный сговор, направленный на получение денег от потенциальных абонентов за оказание услуг, которые входили в функциональные обязанности предприятия.

Так, 5 апреля текущего года в салоне автомобиля заместитель гендиректора получил от представителя предпринимателя 300 тысяч рублей за ускорение получения технических условий и заключение договора на присоединение к электросетям «Крымэнерго». После чего он был задержан сотрудниками УФСБ.

В ходе следствия была установлена непосредственная причастность к преступной схеме бывшего первого заместителя генерального директора ГУП «Крымэнерго», который также был задержан.

С ними проводятся необходимые следственные действия, изъята и изучается документация, представляющая интерес для следствия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также иные эпизоды преступной деятельности задержанных, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В ближайшее время следствие планирует предъявить обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанным.