Дают отсрочку по арендным платежам

Правительство Севастополя внесло изменения в постановление о поддержке малого и среднего предпринимательства на период противодействия коронавирусу, которые предусматривают отсрочку по арендным платежам.

Речь идет о государственном имуществе, переданном в аренду коммерческим предприятиям.

Отсрочка по арендной плате за землю и имущество будут действовать с 1 марта, а не с 1 апреля, как было принято ранее. Увеличен до 30 июня и срок подачи заявления на предоставление такой отсрочки. Ранее подать его нужно было до 1 мая.

Ведется работа по арендным платежам с частными арендодателями.

«Согласно указа губернатора, борьба с коронавирусом является обстоятельством непреодолимой силы. В рамках гражданских правоотношений данный фактор может быть рассмотрен как для отсрочки, так и для отмены платежа по аренде», — объяснила вице-губернатор Мария Литовко.

По ее словам, сейчас прорабатывается дополнительный комплекс мер, чтобы частные арендодатели могли такие отсрочки или отмены предоставить.