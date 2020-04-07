Астероид 1998 OR2 не несет опасности для человечества

Один из объектов Солнечной системы, за которым внимательно наблюдают астрономы всего мира, совсем скоро пролетит на минимальном расстоянии от Земли. Доцент Физико-технического института КФУ им.Вернадского, кандидат физико-математических наук по астрофизике Дмитрий Ляшко утверждает, что людям не стоит этого опасаться.

«Расстояние от Земли до Луны — 380 тысяч километров. Астероид пролетит примерно в 16 раз дальше. Это слишком далеко, чтобы попасть в гравитационное поле нашей планеты и притянуться к ней. Следующее такое приближение этого астероида к Земле будет в 2079 году, тогда он пролетит в 1800 тыс. км, но даже на этом расстоянии он не будет представлять опасности», — подчеркнул Д.Ляшко.

Размер астероида 1998 OR2 от 2 до 4 км в диаметре. Даже если предположить, что он упадет на Землю, глобальной катастрофы это не вызовет, хотя разрушения были бы огромными. Падение астероида в центр океана могло бы спровоцировать сильное цунами, которое смыло бы прибрежные города.

«Опасения, что астероид повлияет на электромагнитное поле Земли, а следовательно, на самочувствие метеозависимых людей, также напрасны. Для этого астероид слишком маленький, его гравитационное поле никак не может отразиться на нашей планете. Мы его приближение не то что не почувствуем, его даже заметить будет трудно», — уверен Д.Ляшко.

Этот астероид похож на летающий булыжник. Будь он 30-40 км в диаметре, он мог бы быть шарообразным, но ему не хватает для этого массы, отмечает физик. Сейчас можно проследить движение астероида по звездным картам, а 29 апреля даже увидеть его в бинокль — как слабую светящуюся точку, движущуюся по ночному небу, сообщила пресс-служба Крымского федерального университета.