Запуск новых экспресс-электричек перенесли

Запланированный на 11 апреля запуск новых железнодорожных экспресс-маршрутов из Севастополя в Евпаторию и из Симферополя в Керчь перенесен из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщили в пресс- службе Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК), являющейся оператором пригородных перевозок на полуострове.

«В связи с эпидемиологической обстановкой и снижением пассажиропотока назначенное на 11 апреля открытие экспресс- маршрутов Керчь – Симферополь и Севастополь – Евпатория переносится. Также на 11 апреля было запланировано продление маршрута Керчь – Анапа до станции Феодосия», — цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что запуск экспресс-маршрутов станет возможным после нормализации эпидемиологической обстановки на Крымском полуострове.

В Крыму со 2 апреля приостановлено движение рейсовых междугородных автобусов и пригородного поезда Керчь – Анапа – Керчь.