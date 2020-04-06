Военные моряки спасли рыбака в Севастопольской бухте

«Сегодня в 10.00 военнослужащими дежурной службы большого десантного корабля (БДК) «Орск», стоящего у причала в Севастопольской бухте было зафиксировано маломерное плавсредство, движущееся под управлением гражданского лица из Инкермана в сторону бухты Голландия. В результате сильного порыва ветра (около 20 м/с) лодка перевернулась, и мужчина оказался в воде», — сообщили в пресс-службе флота.

О происшествии было доложено по линии оперативной службы флота, командир БДК «Орск» принял решение оказать помощь терпящему бедствие, отправив катер. В результате из воды был поднят владелец рыбацкой лодки 1956 года рождения.

Спасенный, владелец рыбацкой лодки 1956 года рождения, был доставлен на причал ГРЭС и передан заранее вызванной бригаде скорой медицинской помощи.