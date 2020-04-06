В Севастополе новый руководитель УМВД

Министр МВД РФ Владимир Колокольцев в формате видеоконференции выразил уверенность в том, что новый руководитель сможет нацелить личный состав Севастопольского гарнизона на решение поставленных задач и обеспечить совместно с заинтересованными органами должный уровень безопасности в регионе.

П.Гищенко был назначен на эту должность указом Президента РФ №234 от 1 апреля, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Предыдущий начальник УМВД Севастополя — Василий Павлов — был назначен в декабре 2015 года. В ноябре 2019-го он переведен на работу в Кабардино-Балкарию.

Справка

Павел Иванович Гищенко родился в 1976 году в Волгоградской области. Начал службу в органах МВД более 20 лет назад в должности оперуполномоченного уголовного розыска. В течение длительного времени возглавлял работу подразделений антикриминального блока, а затем отдела внутренних дел на районном уровне в Волгоградской области.

Последовательно был начальником управлений МВД России по городу Волжскому и городу Волгограду.