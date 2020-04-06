В Крыму новый заболевший коронавирусной инфекцией

Заболевший побывал в Мексике и находился под медицинским наблюдением на самоизоляции. По результатам лабораторного обследования он госпитализирован в инфекционное отделение.

«В Республике Крым подтвержден один новый случай коронавирусной инфекции», — сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Таким образом, на 6 апреля в республике зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции, 17 из которых завозные, четыре — местные, из двух семейных очагов.

В отношении всех контактных лиц продолжаются профилактические мероприятия. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, из числа отдаленных контактов — находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Проводится лабораторное обследование перечисленных граждан, сообщила пресс-служба Управления информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

Режим максимальной самоизоляции в Крыму продлен до 30 апреля.