Ущерб от сноса можжевельников в Терновке составил более 35 миллионов рублей

Причиненный ущерб от уничтожения 668 можжевельников в Родном под Терновкой составил более 35 млн рублей и тянет на уголовное дело. Об этом сообщила руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

— Мы работали вместе с участковым, провели обмер порубочных остатков. Предварительный расчет ущерба составляет более 35 миллионов, — сказала Ю.Гаврилов на заседании городского правитеьства.

— Сегодня вместе с органами МВД мы производим изъятие вырубленных деревьев, нами подготовлены материалы и возбуждено административное дело, направлены материалы в МВД и в прокуратуру, — продолжила Ю.Гаврилова.

Глава города поручил прокурору города взять это дело под личный контроль и проявить показательную жесткость.

— У нас и без того напряженная обстановка. Когда все пытаются сплотиться, кто-то умудряется решать свои вопросы, — сказал М.Развожаев.

В свою очередь, Ю.Гаврилова попросила коллег из правоохранительных органов рассмотреть возможность ведения этого дела в рамках статьи 260 Уголовного Кодекса, поскольку данный земельный участок относится к категории населенного пункта, а не сельскохозяйственного назначения, как считалось ранее.

— Мы надеемся, что найдется юридический механизм, помимо административного расследования, которым занимаемся мы, рассмотреть этот инцидент в рамках уголовного преследования, — обратилась к коллегам Ю.Гаврилова.