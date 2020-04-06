Троллейбусы до Алушты и Ялты запустили вновь

В связи с большим количеством обращений от граждан Республики Крым, в том числе медицинских работников, которым необходимо добираться до места работы и проживания, Министерство транспорта и ГУП РК «Крымтроллейбус» проработали вопрос по запуску с 6 апреля троллейбусных маршрутов Симферополь – Алушта и Алушта – Ялта.

«У всех, кто работает в смежных муниципальных образованиях, есть возможность добраться на работу и обратно домой, используя троллейбусное сообщение. Я считаю, что в настоящее время троллейбусное сообщение у нас является самым безопасным с точки зрения санитарно-эпидемиологических требований», — объяснила вице-премьер Крыма Юлия Жукова.

Решено сделать по два утренних и по два вечерних рейса. В дальнейшем расписание может корректироваться согласно нуждам пассажиров, пообещали в пресс-службе Министерства транспорта РК.

Напомним, по указу «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым» со 2 апреля было приостановлено движение междугородного транспорта и пригородного поезда Керчь – Анапа – Керчь из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.