Шьют маски по советским ГОСТам

Швейная фабрика им.Нины Ониловой с апреля приступила к выполнению госзаказа на производство многоразовых марлевых повязок: тысяча масок в смену.

Переговоры на получение госзаказа на изготовление масок руководство фабрики вело с правительством города с 20-х чисел марта. Тогда же было принято решение шить маски по стандарту, разработанному в Советском Союзе. Это четырехслойные многоразовые маски на основе медицинской марли со специальными термостойкими резинками. Обеззараживать их можно в духовых шкафах или с помощью парового утюга.

Предприятие собирается производить тысячу масок в смену. В перспективе — нарастить оборот до полутора тысяч масок в день.

— На самом деле было очень сложно приобрести марлю и резинку, — объяснил директор швейной фабрики Николай Щенников. — В стране был ажиотаж, и, скажем так, перекупщики выгребали весь материал в большом количестве. Но, спасибо правительству, они все-таки успели зарезервировать марлю. Сейчас ее у нас ориентировочно на 100 тысяч масок.

Сегодня на производстве задействовано около 40 человек: обслуживающий персонал и 17 швей. Решается вопрос о привлечении сторонних швей для пошива изделий.

По словам Н.Щенникова, если бы фабрика вышла на работу в полном составе, то ежедневно они могли бы шить больше масок, но на самом деле персонал на швейном производстве возрастной, и многие находятся на самоизоляции.

Все изготовленные маски полностью поступят в распоряжение департамента аппарата правительства города для дальнейшего их распределения по отраслям.

— Маски будут направлены прежде всего для сотрудников и работников бюджетной сферы, которые каждый день контактируют с большим количеством людей, — сказал журналистам врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, прежде всего сейчас необходимо обеспечить масками водителей общественного транспорта, а также сотрудников правоохранительных органов. В дальнейшем одно- и многоразовыми масками обеспечат сотрудников продовольственных магазинов и всех, кто каждый день выходит и работает на благо города и его жителей.