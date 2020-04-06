Определены суммы штрафов за нарушение самоизоляции

В правительстве Севастополя установили размер штрафов и чиновников, которые их будут выписывать, применяя здравый смысл.

Сообщение на эту тему на аппаратном совещании в правительстве Севастополя представил и.о.директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский. По его словам, сотрудников Департамента общественной безопасности наделили правами составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 20.6 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации либо угрозе ее возникновения». В настоящее время подготовлены 13 сотрудников департамента, которые поступают в распоряжение УМВД и войдут в состав мобильных и пеших патрулей.

— Сначала будут усилены меры предупреждения. При повторном нарушении либо установлении факта незаконного нахождения на территории Севастополя последует административное наказание. Для обычных граждан это от 1 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей, — сообщил А.Краснокутский.

На это врио губернатора Михаил Развожаев повторил, что контроль планируется ужесточить уже с 16.00 понедельника, 6 апреля.

— Понятно, что везде нужно применять здравый смысл и смотреть по ситуации. Штрафные санкции применять только к лицам, которые демонстрируют полное отрицание происходящего или нежелание выполнять опредленные правила, находяться на улицах без жизненно важной необходимости, — сказал М.Развожаев, распорядившись вечером представить доклад по первому дню контроля.