Нуждающихся в пропусках оказалось 87 тысяч

В пропусках, разрешающих перемещение по городу в связи с производственной необходимостью, нуждаются 87 тысяч человек. Такую цифру озвучил заместитель губернатора Севастополя Денис Солодовников на аппаратном совещании 6 апреля.

— На сегодня идет работа по выдаче пропусков, в штаб поступили 87 тысяч заявок. В настоящее время выдано 50 тысяч. На рассмотрении находятся еще 37 тысяч. Часть из них будет выдана, какой-то части будет отказано, — сказал Д.Солодовников.

По его информации, эта работа продлится еще два дня. Врио губернатора на это предложил сократить названный срок до одного, распорядившись 6 апреля до 16.00 рассмотреть все заявки и на этом основную работу закончить. Таким образом, он распорядился начать контроль пропусков с 16.00 этого же дня.

М.Развожаев предложил далее продолжить работу в режиме рассмотрения точечных заявок и доставку пропусков курьерским способом.

По его словам, когда выдадут большую часть пропусков, будет введен жесткий режим контроля, предупредив, что сам пропуск не дает возможности свободного перемещения по городу в любых целях, он служит основанием, чтобы добраться до работы и вернуться с работы домой.

— Это не значит, что с ним можно гулять, ездить и отдыхать, — уточнил М.Развожаев.