Начали штрафовать нарушителей режима самоизоляции

О том, как это происходит, журналистам рассказал и.о. директора Департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский. Он пояснил, что соответствующей статьей 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» определена мера административной ответственности.

— Врио губернатора Михаил Развожаев сегодня объявил о завершении выдачи 6 апреля до 16.00 пропусков организациям, которые подали заявки. Наша задача — обеспечить контроль за выполнением режима, — сказал С.Краснокутский.

Он объяснил, что размер установленного штрафа от 1 до 30 тысяч рублей будет определяться судом на основании протоколов о административных правонарушениях, которые будут составлять сотрудники Департамента общественной безопасности, патрулируя все районы города вместе с полицейскими и привлеченными сотрудниками военной полиции.

— Перед нами не стоит задача оштрафовать, задача — обеспечить законодательство и контроль, чтобы жители города и прибывающие к нам гости не нарушали режим самоизоляции и не выходили из дома без уважительной причины, — сказал А.Краснокутский.

По его словам, именно суд будет определять размер штрафа, в зависимости от тяжести последствий нарушения. Контроль будет осуществляться, в основном, в дневное и вечернее время.

Первый нарушитель был обнаружен прямо после комментария. Житель Ставропольского края, прибывший в Севастополь на работу, вышел из одного из пивбаров в Артбухте, где покупал пиво на вынос. Мужчина сообщил, что о режиме самоизоляции знает, но проигнорировал его. Никаких документов, удостоверяющих личность, он предъявить не смог.

Полицейские вместе с сотрудником Департамента общественной безопасности отправились к нему на съемную квартиру для составления протокола об административном правонарушении, с вынесением предупреждения. На первый раз.