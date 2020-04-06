На удаленное обучение переходят в авральном режиме

Севастопольские школы с апреля перешли на удаленное обучение. Но раздача домашних заданий онлайн и ссылок на образовательные и развлекательные программы — это не обучение, а его подмена.

Авральный переход

Фактически севастопольские школьники должны были перейти на дистанционное обучение еще с 19 марта. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции весенние каникулы в образовательных учреждениях начались почти на неделю раньше. Было объявлено, что 19 и 20 марта ученики получат домашние задания, а сдавать их будут через электронную систему.

Но раздача домашних заданий и рассылка электронных адресов образовательных и научно-популярных программ — не обучение, а его подмена. Поэтому, пока дети находились на каникулах, во всех образовательных учреждениях должны были понять и решить, как в одночасье перевести тысячи школьников и сотни учителей на дистанционное обучение.

В век полной цифровизации это кажется делом элементарным, но на практике всё оказалось не таким радужным.

Уже 30 марта директор департамента образования Елена Богомолова сообщила, что учителям школ приходится совсем непросто.

— В связи с переходом на «дистанционку» им нужно за короткое время освоить и реализовать в новом формате огромное количество информации, — объясняла она сложившуюся с переходом на дистанционное обучение ситуацию.

После мониторинга официальных сайтов севастопольских школ 5 апреля стало ясно, что готовность образовательных учреждений к работе онлайн по-прежнему невысокая. В основном на страницах школ выложены методические рекомендации от департамента образования, а также расписания уроков по классам, наполнение которых оказалось пустым.

Те учителя, что смогли мобилизоваться и перестроиться на новый формат работы, разместили на сайте время занятий и предлагаемые для обучения ссылки. В большинстве это презентации, видео- и инфоуроки с федеральных образовательных платформ, отсканированные изобразительные или текстовые материалы в формате вопрос – ответ.

Недоступный интернет

В то же самое время 1 апреля специалист по профобучению и профквалификации всероссийского центра подготовки к ЕГЭ и ОГЭ в Севастополе Светлана Преутеско сообщила, что они первые в нашем городе перешли на полное дистанционное обучение. При этом преподаватели добились не просто возможности проведения видеоконференций в группах с устойчивой связью, но и контроля за выполнением заданий с обратной связью, где отражено время, которое учащийся затратил на их решение.

— Школьные педагоги и родители сейчас в очень сложном положении. ЕГЭ и ОГЭ не отменят, а предлагаемые образовательные платформы в основном рассчитаны на самообучение. Тесты, задачи, видеолекции, учебники — доступны всегда, но их ценность определяется умением ребенка учиться самостоятельно. Мы же обучаем индивидуально, в режиме присутствия, — резюмировала С.Преутеско.

При этом 3 апреля на своей странице в социальной сети она разместила пост — «крик о помощи». Обращаясь к губернатору М.Развожаеву, С.Преутеско требовала повлиять на монополиста, интернет-провайдера «Севстар», который, по ее словам, решил нажиться на детях в период коронавируса. Оказалось, что в отдаленных поселках Севастополя (Любимовка, Фруктовое) интернет-связь или отсутствует, или плохого качества, а цена на подключение к сети интернет начинается от четырех тысяч рублей.

— Для передачи видео и звукового сигнала для онлайн обучения необходимо устойчивое соединение. У нас в некоторых селах его просто нет. А за неустойчивый интернет приходится платить почти четыре тысячи рублей за подключение! И это помимо абонентской платы. Как детям учиться? — возмущается С.Преутеско.

Работать сложно

О сложностях перехода на удаленное обучение «Севастопольской газете» рассказала индивидуальный предприниматель, преподаватель английского языка Татьяна И.

Она напомнила, что для ведения уроков по Скайпу необходимы хороший кабельный интернет, ноутбук или стационарный компьютер, наушники с микрофоном и камера, если она отсутствует. Современные программы на старую технику установить невозможно. А цены на компьютерное оборудование на прошлой неделе взлетели немыслимо.

На вопрос, позволяют ли мощности севастопольских интернет-сетей проводить дистанционное обучение в группах, был получен ответ: «Если работать с одним учеником, то связь хорошая и качество удовлетворительное. Но чем больше людей в группе, тем хуже качество».

По ее словам, работать удаленно сложно. Очень тяжело удерживать внимание детей, особенно если это группа из пяти-шести человек. Дети пытаются говорить одновременно, возникают звуковые помехи, неизбежны паузы при загрузке файлов, может пропасть или зависнуть картинка, исчезнуть звук. Преподавание онлайн — это же не уроки в классе. Визуальный контакт и воздействие личности преподавателя никто не отменял. Конечно, есть методики и даже целые школы, специализирующиеся на онлайн преподавании. Но всему придется учиться, экспериментировать, осваивать чужой опыт и снова пробовать. «Халтуры» в работе с детьми быть не должно вне зависимости от места или обстоятельств, считает Татьяна.

Аллергия на удаленку

О проблеме негативного опыта при таком авральном переходе на обучение по интернету высказываются и эксперты высокого уровня.

«Самое ужасное во всем этом, что у людей сформируются негативное восприятие дистанционного обучения и аллергия на этот термин. И вместо радостных ожиданий футурологов — после карантина много всего уйдет в онлайн — мы получим прямо противоположное — органическое неприятие дистанционного обучения», — говорит эксперт по интерактивному образованию Оксана Силантьева.