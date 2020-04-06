«Кванториум» предложил отправиться на МКС

Ребятам предлагается представить свой дом космической станцией, в которой они — космонавты. Задача — день за днем выполнять установленный космический распорядок, как это обычно происходит при длительном полете на МКС.

Организатор марафона Евгения Арнакова рассказала, что такой легенде нужно следовать всю неделю, а в качестве доказательства, что это возможно, приводит пример многомесячной жизни космонавтов на МКС.

Для того, чтобы знать, как организовать свою жизнь в условиях космической станции, в «Кванториуме» даже разработали график онлайн-марафона, расписав его по дням недели: от построения ракеты в понедельник, подготовки в космонавты во вторник, изучения космического пространства в среду, отправки на МКС в четверг до проведения научных экспериментов на борту в пятницу. В качестве субботнего отдыха юным космонавтам предлагается подборка фильмов о космосе.

Завершением программы полета станет подведение итогов, которое запланировано на воскресенье. Тогда-то и определят самых активных, кто в течение всей недели старательнее всех выполнял космические задания и получал за это поощрительные звезды. Их, кстати, по окончании игры можно будет обменять на настоящие «звезды».

Да, и еще — все желающие смогут поучаствовать в конкурсах и прислать свои работы до полудня 12 апреля.

Конкурсов всего три: фотоконкурс, конкурс исследовательских проектов «Море ясности» с выбором одного из 11 направлений, в том числе «Работы в космосе», «Эксперименты в космосе», «Астероидная опасность», «Энергетика будущего» и т.д.

Еще один конкурс — детского рисунка «Взгляд в будущее» — тоже предполагает развитие нескольких тем, в том числе «Город будущего», «Профессия будущего», «Транспорт будущего» и «Освоение новых планет».

Организаторы обещают, что финалисты онлайн-марафона обязательно получат электронные сертификаты победителей, которые ребятам вручат после отмены режима повышенной готовности и самоизоляции.